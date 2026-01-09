https://1prime.ru/20260109/medvedev-866326529.html
Международные отношения превратились в форменный бедлам, считает Медведев
Международные отношения превратились в форменный бедлам, считает Медведев - 09.01.2026, ПРАЙМ
Международные отношения превратились в форменный бедлам, считает Медведев
Международные отношения с начала года превратились в форменный бедлам, констатировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:13+0300
2026-01-09T12:13+0300
2026-01-09T12:13+0300
россия
мировая экономика
рф
дмитрий медведев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Международные отношения с начала года превратились в форменный бедлам, констатировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, дмитрий медведев, совбез
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Медведев, Совбез
Международные отношения превратились в форменный бедлам, считает Медведев
Медведев: международные отношения с начала года превратились в форменный бедлам