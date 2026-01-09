Международные отношения превратились в форменный бедлам, считает Медведев

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Международные отношения с начала года превратились в форменный бедлам, констатировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
россия, мировая экономика, рф, дмитрий медведев, совбез
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Медведев, Совбез
12:13 09.01.2026
 
© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Международные отношения с начала года превратились в форменный бедлам, констатировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
 
РОССИЯМировая экономикаРФДмитрий МедведевСовбез
 
 
