https://1prime.ru/20260109/medvedev-866326648.html
Медведев назвал похищение Мадуро катастрофой в международных отношениях
Медведев назвал похищение Мадуро катастрофой в международных отношениях - 09.01.2026, ПРАЙМ
Медведев назвал похищение Мадуро катастрофой в международных отношениях
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:14+0300
2026-01-09T12:14+0300
2026-01-09T12:14+0300
общество
россия
венесуэла
сша
рф
николас мадуро
дмитрий медведев
дональд трамп
мид
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864697303_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_b99cf13d62a65688b0f2b05547730877.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро является катастрофой в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Год начался бурно... Прежде всего его начало запомнится похищением Мадуро. Конечно, это хамство и мерзость, или, выражаясь красиво, вселенская катастрофа в сфере международных отношений", - написал Медведев в своем Telegram-канале. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
венесуэла
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864697303_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_3d47762d8ffe3a46443321f2b2601e41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, венесуэла, сша, рф, николас мадуро, дмитрий медведев, дональд трамп, мид, совбез, оон
Общество , РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, РФ, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, МИД, Совбез, ООН
Медведев назвал похищение Мадуро катастрофой в международных отношениях
Медведев назвал похищение Мадуро вселенской катастрофой в международных отношениях