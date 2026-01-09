https://1prime.ru/20260109/medvedev-866326936.html
Преемник Трампа помилует Мадуро, считает Мадуро
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс или иной преемник президента Дональда Трампа через какое-то время помилует главу Венесуэлы Николаса Мадуро под напором общественности, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "И даже если Мадуро из упрямства через какое-то время не помилует Трамп, это наверняка под напором общественности сделает Вэнс или иной преемник", - написал Медведев в своем Telegram-канале. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Медведев: любой преемник Трампа через время помилует Мадуро под напором общественности