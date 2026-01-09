Медведев предсказал для Мадуро два сценария
Медведев: США либо отпустят Мадуро, либо он станет латиноамериканским Манделой
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США либо отпустят президента Венесуэлы Николаса Мадуро, либо он станет "латиноамериканским Нельсоном Манделой", заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев.
"И сегодня есть лишь два сценария: либо США потихоньку отпустят похищенного венесуэльского президента под благовидным предлогом (вероятность его незначительна), либо он станет новым латиноамериканским Манделой (скорее всего). Тогда его имя внесут в скрижали южноамериканской истории наравне с Боливаром, Мирандой и Чавесом", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.