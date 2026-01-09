Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев прокомментировал планы новых санкций США против России - 09.01.2026
Медведев прокомментировал планы новых санкций США против России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы новых санкций США в отношении России, отметив, что это неприятно, но Россия выстоит. 09.01.2026
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы новых санкций США в отношении России, отметив, что это неприятно, но Россия выстоит. "Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется.
россия, мировая экономика, сша, рф, дмитрий медведев, дональд трамп, совбез
Медведев прокомментировал планы новых санкций США против России

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы новых санкций США в отношении России, отметив, что это неприятно, но Россия выстоит.
"Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется.
 
РОССИЯ Мировая экономика США РФ Дмитрий Медведев Дональд Трамп Совбез
 
 
