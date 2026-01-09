https://1prime.ru/20260109/medvedev-866327679.html
Медведев рассказал, к чему может привести наземная операция в Венесуэле
Медведев рассказал, к чему может привести наземная операция в Венесуэле - 09.01.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал, к чему может привести наземная операция в Венесуэле
Если США начнут наземную операцию в Венесуэле, она будет куда более кровавой, чем наглое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:28+0300
2026-01-09T12:28+0300
2026-01-09T12:28+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
сша
рф
николас мадуро
дмитрий медведев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Если США начнут наземную операцию в Венесуэле, она будет куда более кровавой, чем наглое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Да, нефть тут - ключевой фактор. Но ведь и с ней все будет непросто. А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею с амерами? Что, Трамп действительно начнет наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись - и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро", - написал Медведев в Telegram-канале.
венесуэла
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, венесуэла, сша, рф, николас мадуро, дмитрий медведев, совбез
Общество , Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, РФ, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, Совбез
Медведев рассказал, к чему может привести наземная операция в Венесуэле
Медведев: наземная операция в Венесуэле будет куда более кровавой похищения Мадуро