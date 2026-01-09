https://1prime.ru/20260109/medvedev-866327679.html

Медведев рассказал, к чему может привести наземная операция в Венесуэле

2026-01-09T12:28+0300

общество

мировая экономика

венесуэла

сша

рф

николас мадуро

дмитрий медведев

совбез

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Если США начнут наземную операцию в Венесуэле, она будет куда более кровавой, чем наглое похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Да, нефть тут - ключевой фактор. Но ведь и с ней все будет непросто. А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею с амерами? Что, Трамп действительно начнет наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись - и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро", - написал Медведев в Telegram-канале.

общество , мировая экономика, венесуэла, сша, рф, николас мадуро, дмитрий медведев, совбез