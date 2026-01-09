https://1prime.ru/20260109/medvedev-866327937.html

Медведев назвал захват танкера "Маринер" нарушением Конвенции ООН

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/20/840442004_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_964cea1dffa1b59c18916bceb0527d4c.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "То, что произошло, - явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

