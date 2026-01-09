Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал захват танкера "Маринер" нарушением Конвенции ООН - 09.01.2026
Медведев назвал захват танкера "Маринер" нарушением Конвенции ООН
Медведев назвал захват танкера "Маринер" нарушением Конвенции ООН - 09.01.2026, ПРАЙМ
Медведев назвал захват танкера "Маринер" нарушением Конвенции ООН
Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T12:30+0300
2026-01-09T12:30+0300
россия
рф
сша
дмитрий медведев
оон
совбез
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "То, что произошло, - явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
россия, рф, сша, дмитрий медведев, оон, совбез
РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Медведев, ООН, Совбез
12:30 09.01.2026
 
Медведев назвал захват танкера "Маринер" нарушением Конвенции ООН

Медведев назвал захват танкера "Маринера" явным нарушением Конвенции ООН по морскому праву

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Захват танкера "Маринера" является явным нарушением Конвенции ООН по международному морскому праву, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"То, что произошло, - явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
 
