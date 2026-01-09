Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260109/medvedev-866328058.html
2026-01-09T12:31+0300
2026-01-09T12:31+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев усомнился, что нынешней администрации США нужна кровавая наземная операция в Венесуэле. "А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею (нефтью - ред.) с амерами? Что, Трамп действительно начнёт наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись – и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро… Да и надо ли такое нынешней администрации? Сомнительно", - написал Медведев в своем телеграм-канале. По его мнению, сенат США сковал "милитаристский угар" Трампа. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
12:31 09.01.2026
 
Медведев усомнился, что США нужна кровавая операция в Венесуэле

Медведев усомнился, что нынешней администрации США нужна кровавая операция в Венесуэле

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев усомнился, что нынешней администрации США нужна кровавая наземная операция в Венесуэле.
"А если нынешние венесуэльские власти не захотят вдолгую делиться ею (нефтью - ред.) с амерами? Что, Трамп действительно начнёт наземную операцию? Здесь уж точно без Конгресса не обойтись – и она будет куда более кровавой, чем наглое похищение Мадуро… Да и надо ли такое нынешней администрации? Сомнительно", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
По его мнению, сенат США сковал "милитаристский угар" Трампа.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадурои его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
 
Мировая экономикаОбществоСШАВЕНЕСУЭЛАНью-ЙоркМадуроДональд ТрампДмитрий МедведевМИДСовбезЕдиная Россия
 
 
