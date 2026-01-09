https://1prime.ru/20260109/merkosur-866330712.html

Франция проголосует против соглашения ЕС и Меркосур, заявил премьер-министр

2026-01-09T14:50+0300

ПАРИЖ, 9 янв - ПРАЙМ. Франция твердо намерена проголосовать против заключения соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур, заявил в пятницу премьер-министр республики Себастьян Лекорню. В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года. В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. "У Франции есть четкая позиция по Меркосур: мы будем голосовать против (подписания соглашения между ним и ЕС – ред.)", - написал Лекорню на своей странице в социальной сети Х. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия. В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

