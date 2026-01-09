https://1prime.ru/20260109/neft-866325270.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель - 09.01.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1%, стоимость Brent несколько ослабила рост после преодоления ночью уровня в 63 доллара за баррель - впервые | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T11:03+0300

2026-01-09T11:03+0300

2026-01-09T11:03+0300

нефть

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1%, стоимость Brent несколько ослабила рост после преодоления ночью уровня в 63 доллара за баррель - впервые с 8 декабря, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 62,74 доллара за баррель, в ночь цена превысила уровень в 63 доллара впервые с 8 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,19%, до 58,45 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги