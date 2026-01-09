Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель - 09.01.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель - 09.01.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1%, стоимость Brent несколько ослабила рост после преодоления ночью уровня в 63 доллара за баррель - впервые | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T11:03+0300
2026-01-09T11:03+0300
нефть
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1%, стоимость Brent несколько ослабила рост после преодоления ночью уровня в 63 доллара за баррель - впервые с 8 декабря, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 62,74 доллара за баррель, в ночь цена превысила уровень в 63 доллара впервые с 8 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,19%, до 58,45 доллара.
2026
нефть, торги
Нефть, Торги
11:03 09.01.2026
 
Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднималась выше $63 за баррель впервые с 8 декабря

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1%, стоимость Brent несколько ослабила рост после преодоления ночью уровня в 63 доллара за баррель - впервые с 8 декабря, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 62,74 доллара за баррель, в ночь цена превысила уровень в 63 доллара впервые с 8 декабря.
Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,19%, до 58,45 доллара.
 
