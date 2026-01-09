https://1prime.ru/20260109/neft-866325270.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 63 долларов за баррель
2026-01-09T11:03+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут более чем на 1%, стоимость Brent несколько ослабила рост после преодоления ночью уровня в 63 доллара за баррель - впервые с 8 декабря, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 62,74 доллара за баррель, в ночь цена превысила уровень в 63 доллара впервые с 8 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,19%, до 58,45 доллара.
