https://1prime.ru/20260109/neft-866330113.html
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки - 09.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T14:02+0300
2026-01-09T14:02+0300
2026-01-09T14:02+0300
нефть
торги
иран
венесуэла
сша
дональд трамп
saxo bank
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 62,27 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,00 доллара. Аналитики обращают внимание на ситуацию с нефтяными поставками из Венесуэлы. "Рынок будет сосредоточен на результатах в ближайшие дни, касающихся продажи и поставок венесуэльской нефти, хранящейся на складах", - сказал агентству Рейтер рыночный стратег Moomoo ANZ Тина Тенг (Tina Teng). Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. Эксперты также обращают внимание на возможное сокращение поставок из Ирана на фоне обострения политической ситуации в стране. "Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения рынка по поводу возможных сбоев", - заявил агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
иран
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, иран, венесуэла, сша, дональд трамп, saxo bank
Нефть, Торги, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Saxo Bank
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Цены на нефть растут на фоне геополитической неопределенности вокруг поставок
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 62,27 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,00 доллара.
Аналитики обращают внимание на ситуацию с нефтяными поставками из Венесуэлы
. "Рынок будет сосредоточен на результатах в ближайшие дни, касающихся продажи и поставок венесуэльской нефти, хранящейся на складах", - сказал агентству Рейтер рыночный стратег Moomoo ANZ Тина Тенг (Tina Teng).
Президент США Дональд Трамп
заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
Эксперты также обращают внимание на возможное сокращение поставок из Ирана
на фоне обострения политической ситуации в стране. "Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения рынка по поводу возможных сбоев", - заявил агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank
Оле Хансен (Ole Hansen).
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.