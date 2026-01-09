Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки - 09.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки - 09.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T14:02+0300
2026-01-09T14:02+0300
нефть
торги
иран
венесуэла
сша
дональд трамп
saxo bank
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 62,27 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,00 доллара. Аналитики обращают внимание на ситуацию с нефтяными поставками из Венесуэлы. "Рынок будет сосредоточен на результатах в ближайшие дни, касающихся продажи и поставок венесуэльской нефти, хранящейся на складах", - сказал агентству Рейтер рыночный стратег Moomoo ANZ Тина Тенг (Tina Teng). Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. Эксперты также обращают внимание на возможное сокращение поставок из Ирана на фоне обострения политической ситуации в стране. "Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения рынка по поводу возможных сбоев", - заявил агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
иран
венесуэла
сша
нефть, торги, иран, венесуэла, сша, дональд трамп, saxo bank
Нефть, Торги, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Saxo Bank
14:02 09.01.2026
 
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки

Цены на нефть растут на фоне геополитической неопределенности вокруг поставок

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 62,27 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,00 доллара.
Аналитики обращают внимание на ситуацию с нефтяными поставками из Венесуэлы. "Рынок будет сосредоточен на результатах в ближайшие дни, касающихся продажи и поставок венесуэльской нефти, хранящейся на складах", - сказал агентству Рейтер рыночный стратег Moomoo ANZ Тина Тенг (Tina Teng).
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
Эксперты также обращают внимание на возможное сокращение поставок из Ирана на фоне обострения политической ситуации в стране. "Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения рынка по поводу возможных сбоев", - заявил агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
 
НефтьТоргиИРАНВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампSaxo Bank
 
 
Заголовок открываемого материала