Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки

https://1prime.ru/20260109/neft-866332430.html

Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов и... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T17:48+0300

нефть

торги

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.29 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,86% относительно предыдущего закрытия, до 63,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,01%, до 58,92 доллара. Аналитики обращают внимание на возможные перебои с нефтяными поставками из Ирана. "Внимание теперь переключилось на Иран, где вспыхнули ожесточенные протесты. На рынке также растет обеспокоенность тем, что США, во главе с Трампом, могут использовать хаос для попытки свержения режима, как это уже произошло в Венесуэле", - сказал агентству Рейтер главный аналитик компании A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen). Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

