Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки - 09.01.2026
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки - 09.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки
Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов и... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T17:48+0300
2026-01-09T17:48+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.29 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,86% относительно предыдущего закрытия, до 63,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,01%, до 58,92 доллара. Аналитики обращают внимание на возможные перебои с нефтяными поставками из Ирана. "Внимание теперь переключилось на Иран, где вспыхнули ожесточенные протесты. На рынке также растет обеспокоенность тем, что США, во главе с Трампом, могут использовать хаос для попытки свержения режима, как это уже произошло в Венесуэле", - сказал агентству Рейтер главный аналитик компании A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen). Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
17:48 09.01.2026
 
Нефть дорожает на фоне влияния геополитической неопределенности на поставки

Цены на нефть растут на фоне геополитической неопределенности вокруг поставок из Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу днём на фоне геополитической неопределённости вокруг нефтяных поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 17.29 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растет на 1,86% относительно предыдущего закрытия, до 63,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,01%, до 58,92 доллара.
Аналитики обращают внимание на возможные перебои с нефтяными поставками из Ирана. "Внимание теперь переключилось на Иран, где вспыхнули ожесточенные протесты. На рынке также растет обеспокоенность тем, что США, во главе с Трампом, могут использовать хаос для попытки свержения режима, как это уже произошло в Венесуэле", - сказал агентству Рейтер главный аналитик компании A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен (Arne Lohmann Rasmussen).
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер - против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
 
Заголовок открываемого материала