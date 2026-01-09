Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
Американская газета The Washington Post охарактеризовала атаки российских вооруженных сил на Украину ракетами "Орешник" как мощный знак для всего мира. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T19:39+0300
2026-01-09T19:39+0300
спецоперация на украине
украина
киев
владимир путин
виталий кличко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американская газета The Washington Post охарактеризовала атаки российских вооруженных сил на Украину ракетами "Орешник" как мощный знак для всего мира. "Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы", — говорится в статье. По словам авторов публикации, сигнал был подан в тот момент, когда мирный план Трампа по Украине, судя по всему, застопорился. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866332192.html
https://1prime.ru/20260109/klichko-866332060.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, владимир путин, виталий кличко
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Виталий Кличко
19:39 09.01.2026
 
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине

WP: удар "Орешником" по Украине стал мощным напоминанием об арсенале РФ

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американская газета The Washington Post охарактеризовала атаки российских вооруженных сил на Украину ракетами "Орешник" как мощный знак для всего мира.
"Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы", — говорится в статье.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Послание ясно". В Британии забили тревогу из-за удара "Орешника"
17:39
По словам авторов публикации, сигнал был подан в тот момент, когда мирный план Трампа по Украине, судя по всему, застопорился.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
17:28
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевВладимир ПутинВиталий Кличко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала