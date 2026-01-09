https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
Американская газета The Washington Post охарактеризовала атаки российских вооруженных сил на Украину ракетами "Орешник" как мощный знак для всего мира.
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американская газета The Washington Post охарактеризовала атаки российских вооруженных сил на Украину ракетами "Орешник" как мощный знак для всего мира. "Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы", — говорится в статье. По словам авторов публикации, сигнал был подан в тот момент, когда мирный план Трампа по Украине, судя по всему, застопорился. В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
