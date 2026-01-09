https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866336129.html

"Они не могут": удар "Орешником" по Украине восхитил журналиста

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х отметил, что НАТО не в состоянии ответить на удары российских сил по Украине с использованием ракет "Орешник". | 09.01.2026

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х отметил, что НАТО не в состоянии ответить на удары российских сил по Украине с использованием ракет "Орешник". "У НАТО нет ответа на новаторский российский ракетный комплекс "Орешник", вновь примененный <…> против Украины. Они не могут его остановить, и они это знают", — написал он. По мнению журналиста, пройдет много лет, прежде чем альянс сможет "хотя бы приблизиться к этой цели".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.

