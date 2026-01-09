Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866341434.html
"Запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"
"Запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника" - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"
С момента первого применения Москвой системы "Орешник" на Украине боялись нового российского удара этими ракетами, сообщает New York Times. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T22:48+0300
2026-01-09T22:49+0300
спецоперация на украине
украина
москва
киев
владимир путин
виталий кличко
сергей лавров
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. С момента первого применения Москвой системы "Орешник" на Украине боялись нового российского удара этими ракетами, сообщает New York Times. "С тех пор как Россия в конце 2024 года впервые применила новую баллистическую ракету &lt;…&gt;, украинцы с тревогой ждали момента, когда она будет запущена снова", — говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что второй удар "Орешником" по Украине также "напомнил европейским странам-членам НАТО о том, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российская армия применила гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине, что было ответной мерой на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, а в некоторых районах возникли перебои с электричеством. В ответ на атаки со стороны ВСУ по гражданским объектам российские войска наносят удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против НАТО и ЕС и готова закрепить такие гарантии письменно. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва не угрожает никому, но не проигнорирует действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260109/kallas-866340461.html
https://1prime.ru/20260109/kallas-866338205.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, киев, владимир путин, виталий кличко, сергей лавров, нато, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Путин, Виталий Кличко, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ
22:48 09.01.2026 (обновлено: 22:49 09.01.2026)
 
"Запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"

NYT: жители Украины с тревогой ждали нового российского удара "Орешником"

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. С момента первого применения Москвой системы "Орешник" на Украине боялись нового российского удара этими ракетами, сообщает New York Times.
"С тех пор как Россия в конце 2024 года впервые применила новую баллистическую ракету <…>, украинцы с тревогой ждали момента, когда она будет запущена снова", — говорится в публикации.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 19:39
Авторы статьи отмечают, что второй удар "Орешником" по Украине также "напомнил европейским странам-членам НАТО о том, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала".
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российская армия применила гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине, что было ответной мерой на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
"Это гамбургер". На Западе высмеяли Каллас из-за слов об "Орешнике"
Вчера, 22:27
СМИ писали о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, а в некоторых районах возникли перебои с электричеством.
В ответ на атаки со стороны ВСУ по гражданским объектам российские войска наносят удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против НАТО и ЕС и готова закрепить такие гарантии письменно. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва не угрожает никому, но не проигнорирует действия, которые могут быть опасны для ее интересов.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Дмитриев дерзко ответил Каллас на слова об "Орешнике"
Вчера, 21:03
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир ПутинВиталий КличкоСергей ЛавровНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала