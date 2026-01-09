"Запущена снова". В США забили тревогу из-за "Орешника"

https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866341434.html

С момента первого применения Москвой системы "Орешник" на Украине боялись нового российского удара этими ракетами, сообщает New York Times. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T22:48+0300

2026-01-09T22:48+0300

2026-01-09T22:49+0300

спецоперация на украине

украина

москва

киев

владимир путин

виталий кличко

сергей лавров

нато

всу

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. С момента первого применения Москвой системы "Орешник" на Украине боялись нового российского удара этими ракетами, сообщает New York Times. "С тех пор как Россия в конце 2024 года впервые применила новую баллистическую ракету <…>, украинцы с тревогой ждали момента, когда она будет запущена снова", — говорится в публикации.Авторы статьи отмечают, что второй удар "Орешником" по Украине также "напомнил европейским странам-членам НАТО о том, что они находятся в зоне досягаемости российского арсенала".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российская армия применила гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине, что было ответной мерой на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ писали о взрывах в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе зафиксированы повреждения критической инфраструктуры, а в некоторых районах возникли перебои с электричеством. В ответ на атаки со стороны ВСУ по гражданским объектам российские войска наносят удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против НАТО и ЕС и готова закрепить такие гарантии письменно. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва не угрожает никому, но не проигнорирует действия, которые могут быть опасны для ее интересов.

украина, москва, киев, владимир путин, виталий кличко, сергей лавров, нато, всу