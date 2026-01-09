https://1prime.ru/20260109/rynok-866330272.html

Российский рынок акций немного повышается

Российский рынок акций немного повышается - 09.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного повышается

Российский рынок акций днем нерабочей пятницы немного повышается, а рубль перешел к росту после утренних попыток продолжить его снижение, следует из данных... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T14:09+0300

2026-01-09T14:09+0300

2026-01-09T14:09+0300

рынок

ирак

мосбиржа

рф

лукойл

сша

торги

аэрофлот

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg

МОСКВА, 9 января - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем нерабочей пятницы немного повышается, а рубль перешел к росту после утренних попыток продолжить его снижение, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.39 мск повышался на 0,26%, до 2725,74 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.40 мск падал на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,24 рубля, а диапазон дневных колебаний составляет 11,21-11,33 рубля. В, частности, дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1,5%), "Алросы" (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Роснефти" (1%). Дешевеют акции "Татнефти" (-1,4%), "Мосэнерго" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%). Акции "Лукойла" (-0,2%) получают поддержку от дивидендной отсечки - они торгуются в пятницу последний день с промежуточными дивидендами за девять месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию. С другой, они продолжают "переваривать" сообщения о передаче правительством Ирака управления нефтедобычей на месторождении "Западная Курна-2", чьим оператором является "Лукойл", национальной нефтяной компании Basra Oil Company, отвечающей за месторождения на юге Ирака. Российские акции торгуются на фоне возросшей геополитической напряженности и новостей о новых санкционных инициативах против РФ со стороны США, рассуждает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем, что в последний рабочий день праздничной недели индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2650-2750 пунктов", - оценивает он.

ирак

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, ирак, мосбиржа, рф, лукойл, сша, торги, аэрофлот, акции