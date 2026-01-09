https://1prime.ru/20260109/shmalja-866319201.html

Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль

Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль - 09.01.2026, ПРАЙМ

Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль

Роль углеводородов по мере развития других отраслей экономики России постепенно падает, когда-то доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 70%, | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T07:36+0300

2026-01-09T07:36+0300

2026-01-09T08:23+0300

энергетика

нефть

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Роль углеводородов по мере развития других отраслей экономики России постепенно падает, когда-то доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 70%, а сейчас примерно 20%, заявил РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "По большому счету пора нам вообще перестать так много говорить о важности нефтегазовой отрасли в экономике России. Это было справедливо лет двадцать назад... Сегодня не надо ее роль преувеличивать. По мере развития других отраслей, доля углеводородов постепенно падает. Да, когда-то она составляла 70%, а сейчас примерно 20% бюджета",- сказал он. По его словам, сегодня все большую роль начинают играть и машиностроение, и сельское хозяйство, и IT-сфера. "Экономика России все больше диверсифицируется, становится многоукладной", - добавил он. "Пройдет не так много времени - пара десятков лет, думаю, и все в мире будут говорить не о нефти и газе, а о воде, как питьевой, так и пресной. Она уже становится дефицитной везде, кроме России, водные ресурсы которой необъятны. Представляете, какие перспективы открываются для нашей страны еще в одной области?",- заключил Шмаль. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть