Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль
Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль - 09.01.2026, ПРАЙМ
Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль
Роль углеводородов по мере развития других отраслей экономики России постепенно падает, когда-то доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 70%, | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T07:36+0300
2026-01-09T07:36+0300
2026-01-09T08:23+0300
энергетика
нефть
экономика
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Роль углеводородов по мере развития других отраслей экономики России постепенно падает, когда-то доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 70%, а сейчас примерно 20%, заявил РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль. "По большому счету пора нам вообще перестать так много говорить о важности нефтегазовой отрасли в экономике России. Это было справедливо лет двадцать назад... Сегодня не надо ее роль преувеличивать. По мере развития других отраслей, доля углеводородов постепенно падает. Да, когда-то она составляла 70%, а сейчас примерно 20% бюджета",- сказал он. По его словам, сегодня все большую роль начинают играть и машиностроение, и сельское хозяйство, и IT-сфера. "Экономика России все больше диверсифицируется, становится многоукладной", - добавил он. "Пройдет не так много времени - пара десятков лет, думаю, и все в мире будут говорить не о нефти и газе, а о воде, как питьевой, так и пресной. Она уже становится дефицитной везде, кроме России, водные ресурсы которой необъятны. Представляете, какие перспективы открываются для нашей страны еще в одной области?",- заключил Шмаль. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Роль углеводородов в экономике России постепенно падает, заявил Шмаль
РИА Новости: Шмаль заявил, что доля углеводородов в бюджете России постепенно падает
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Роль углеводородов по мере развития других отраслей экономики России постепенно падает, когда-то доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составляла 70%, а сейчас примерно 20%, заявил РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России (СНГПР) Генадий Шмаль.
"По большому счету пора нам вообще перестать так много говорить о важности нефтегазовой отрасли в экономике России. Это было справедливо лет двадцать назад... Сегодня не надо ее роль преувеличивать. По мере развития других отраслей, доля углеводородов постепенно падает. Да, когда-то она составляла 70%, а сейчас примерно 20% бюджета",- сказал он.
По его словам, сегодня все большую роль начинают играть и машиностроение, и сельское хозяйство, и IT-сфера. "Экономика России все больше диверсифицируется, становится многоукладной", - добавил он.
"Пройдет не так много времени - пара десятков лет, думаю, и все в мире будут говорить не о нефти и газе, а о воде, как питьевой, так и пресной. Она уже становится дефицитной везде, кроме России, водные ресурсы которой необъятны. Представляете, какие перспективы открываются для нашей страны еще в одной области?",- заключил Шмаль.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.