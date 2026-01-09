Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР
Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР
НАЛЬЧИК, 9 янв – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству подразделения ведомства в Кабардино-Балкарии возбудить уголовное дело из-за оказания некачественной медпомощи в больнице в Эльбрусском районе республики, сообщил информационный центр СК РФ. В комментариях в Telegram-канале информационного центра СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей Эльбрусского района Кабардино-Балкарии на качественное медицинское обеспечение. В нем отмечается, что здание больницы в городе Тырныаузе 1956 года постройки находится в ветхом состоянии, инженерные системы изношены, из-за нехватки специалистов часть отделений закрыты, пациенты не обеспечиваются необходимыми лекарствами. Из-за этого местные жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в другом населенном пункте. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Михайловичу Фишману возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - говорится в сообщении.
общество , бизнес, здоровье, рф, кабардино-балкария, александр бастрыкин, ск рф
Общество , Бизнес, Здоровье, РФ, Кабардино-Балкария, Александр Бастрыкин, СК РФ
19:51 09.01.2026
 
Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за некачественной медпомощи в больнице в КБР

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
НАЛЬЧИК, 9 янв – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству подразделения ведомства в Кабардино-Балкарии возбудить уголовное дело из-за оказания некачественной медпомощи в больнице в Эльбрусском районе республики, сообщил информационный центр СК РФ.
В комментариях в Telegram-канале информационного центра СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей Эльбрусского района Кабардино-Балкарии на качественное медицинское обеспечение. В нем отмечается, что здание больницы в городе Тырныаузе 1956 года постройки находится в ветхом состоянии, инженерные системы изношены, из-за нехватки специалистов часть отделений закрыты, пациенты не обеспечиваются необходимыми лекарствами. Из-за этого местные жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в другом населенном пункте.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Михайловичу Фишману возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
СК возбудил дело из-за вспышки кишечной инфекции в Улан-Удэ
19 октября 2025, 09:32
 
ОбществоБизнесЗдоровьеРФКабардино-БалкарияАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
