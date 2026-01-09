https://1prime.ru/20260109/sk-866336266.html

Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР

Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР - 09.01.2026, ПРАЙМ

Глава СК поручил возбудить дело из-за нарушений в больнице в КБР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству подразделения ведомства в Кабардино-Балкарии возбудить уголовное дело из-за оказания некачественной... | 09.01.2026, ПРАЙМ

НАЛЬЧИК, 9 янв – ПРАЙМ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству подразделения ведомства в Кабардино-Балкарии возбудить уголовное дело из-за оказания некачественной медпомощи в больнице в Эльбрусском районе республики, сообщил информационный центр СК РФ. В комментариях в Telegram-канале информационного центра СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей Эльбрусского района Кабардино-Балкарии на качественное медицинское обеспечение. В нем отмечается, что здание больницы в городе Тырныаузе 1956 года постройки находится в ветхом состоянии, инженерные системы изношены, из-за нехватки специалистов часть отделений закрыты, пациенты не обеспечиваются необходимыми лекарствами. Из-за этого местные жители вынуждены обращаться за медицинской помощью в другом населенном пункте. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Михайловичу Фишману возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", - говорится в сообщении.

