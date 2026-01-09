https://1prime.ru/20260109/ssha-866334818.html
Делегация государственного департамента США прибыла в Венесуэлу
ВАШИНГТОН, 9 янв – ПРАЙМ. Делегация государственного департамента США в пятницу прибыла в Венесуэлу впервые после военной операции Вашингтона с целью оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США. В состав делегации вошли американские дипломаты и сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара, которые прибыли в Каракас для проведения первичной оценки возможности поэтапного возобновления работы дипмиссии, сообщил телеканал. Ранее в пятницу Турбовинтовой самолет Dash 8-300, который, согласно данным Flightradar24, принадлежит государственному департаменту США, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12.45 по Гринвичу и приземлился в Каракасе примерно в 13.35.
