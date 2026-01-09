https://1prime.ru/20260109/ssha-866340259.html
Отношения США и Колумбии сложатся очень хорошо, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что отношения Соединенных Штатов и Колумбии сложатся очень хорошо, но подчеркнул необходимость прекращения наркотрафика. "Я уверен, все будет очень хорошо и для Колумбии, и для США, но необходимо прекратить ввоз кокаина и других наркотиков в Соединенные Штаты", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
