Трамп обсудит с руководством нефтяных компаний Венесуэлу - 09.01.2026
Трамп обсудит с руководством нефтяных компаний Венесуэлу
Трамп обсудит с руководством нефтяных компаний Венесуэлу - 09.01.2026, ПРАЙМ
Трамп обсудит с руководством нефтяных компаний Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп объявил, что на предстоящей встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме будет обсуждать в основном Венесуэлу. | 09.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что на предстоящей встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме будет обсуждать в основном Венесуэлу."Встреча будет почти исключительно посвящена обсуждению венесуэльской нефти и долгосрочных отношений с Венесуэлой", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.По его словам, встреча состоится в 22.30 мск.Ажиотаж со стороны нефтяных компаний был такой, что Белый дом не смог пригласить всех желающих, заявил Трамп, пообещав, что с теми, кого не будет в пятницу, в ближайшее время встретятся руководители профильных ведомств.США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
22:38 09.01.2026 (обновлено: 22:47 09.01.2026)
 
Трамп обсудит с руководством нефтяных компаний Венесуэлу

Трамп: на встрече с руководством нефтяных компаний будет обсуждаться Венесуэла

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что на предстоящей встрече с руководством нефтяных компаний в Белом доме будет обсуждать в основном Венесуэлу.
"Встреча будет почти исключительно посвящена обсуждению венесуэльской нефти и долгосрочных отношений с Венесуэлой", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, встреча состоится в 22.30 мск.
Ажиотаж со стороны нефтяных компаний был такой, что Белый дом не смог пригласить всех желающих, заявил Трамп, пообещав, что с теми, кого не будет в пятницу, в ближайшее время встретятся руководители профильных ведомств.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
