Трамп пообещал снижение цен на бензин в США - 09.01.2026
Трамп пообещал снижение цен на бензин в США
Трамп пообещал снижение цен на бензин в США - 09.01.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал снижение цен на бензин в США
Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что итогом прихода американских нефтяных компаний в Венесуэлу станет падение цен на бензин в Соединенных Штатах. | 09.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что итогом прихода американских нефтяных компаний в Венесуэлу станет падение цен на бензин в Соединенных Штатах. В среду, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты намерены бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны. Американский президент заявил, что временные венесуэльские власти отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти. "Очень важным фактором в (работе американских нефтяных компаний в Венесуэле - ред.) будет снижение цен на бензин для американского народа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
22:43 09.01.2026
 
Трамп пообещал снижение цен на бензин в США

Трамп: итогом прихода нефтяных компаний США в Венесуэлу будет падение цен на бензин

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу, что итогом прихода американских нефтяных компаний в Венесуэлу станет падение цен на бензин в Соединенных Штатах.
В среду, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты намерены бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны. Американский президент заявил, что временные венесуэльские власти отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти.
"Очень важным фактором в (работе американских нефтяных компаний в Венесуэле - ред.) будет снижение цен на бензин для американского народа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Трамп обсудит с руководством нефтяных компаний Венесуэлу
