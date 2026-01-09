https://1prime.ru/20260109/ssha-866342785.html

США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. США 8 января получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти общей стоимостью порядка четыре миллиарда долларов, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. "Вчера Венесуэла передала нам 30 миллионов баррелей нефти на сумму примерно четыре миллиарда долларов", - сказал Трамп на встрече с главами крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации в Венесуэле. Вашингтон, по его словам, благодарен Каракасу за переданную нефть.

