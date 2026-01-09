Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти - 09.01.2026, ПРАЙМ
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. США 8 января получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти общей стоимостью порядка четыре миллиарда долларов, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп. "Вчера Венесуэла передала нам 30 миллионов баррелей нефти на сумму примерно четыре миллиарда долларов", - сказал Трамп на встрече с главами крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации в Венесуэле. Вашингтон, по его словам, благодарен Каракасу за переданную нефть.
ПРАЙМ
23:39 09.01.2026
 
США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти

Трамп: США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти на $4 миллиарда

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. США 8 января получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти общей стоимостью порядка четыре миллиарда долларов, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Вчера Венесуэла передала нам 30 миллионов баррелей нефти на сумму примерно четыре миллиарда долларов", - сказал Трамп на встрече с главами крупнейших американских нефтяных компаний, посвященной ситуации в Венесуэле.
Вашингтон, по его словам, благодарен Каракасу за переданную нефть.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
США очень хорошо ладят с народом Венесуэлы, заявил Трамп
Вчера, 23:32
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМировая экономика
 
 
