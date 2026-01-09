https://1prime.ru/20260109/ssha-866342920.html

Средства от продажи нефти частично вернутся в Венесуэлу, заявил Трамп

Средства от продажи нефти частично вернутся в Венесуэлу, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ

Средства от продажи нефти частично вернутся в Венесуэлу, заявил Трамп

09.01.2026

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Часть средств от продажи венесуэльской нефти Соединенными Штатами частично вернется в Венесуэлу, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "Что-то пойдет в Соединенные Штаты, что-то - в Венесуэлу, а что-то нефтяным компаниям", - заявил Трамп во время встречи с руководителями американских нефтяных компаний, говоря о прибыли от продаж.

