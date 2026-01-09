https://1prime.ru/20260109/ssha-866343215.html
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней - 09.01.2026, ПРАЙМ
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней
Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:56+0300
2026-01-09T23:56+0300
2026-01-09T23:56+0300
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_883eae9d74ceea3ebffc53fcc09b0fb9.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "У американских компаний будет возможность восстановить и запустить энергетическую инфраструктуру, которая в конечном итоге увеличит добычу нефти до невиданного ранее в Венесуэле уровня", - заявил Трамп во время встречи с руководителями американских нефтяных компаний.
https://1prime.ru/20260109/ssha-866342920.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82933/76/829337677_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_061a8ff271674b7de25292419e0deb3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней
Трамп: компании из США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней