Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней

Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней - 09.01.2026

Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней

Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу... | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T23:56+0300

2026-01-09T23:56+0300

2026-01-09T23:56+0300

нефть

мировая экономика

венесуэла

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "У американских компаний будет возможность восстановить и запустить энергетическую инфраструктуру, которая в конечном итоге увеличит добычу нефти до невиданного ранее в Венесуэле уровня", - заявил Трамп во время встречи с руководителями американских нефтяных компаний.

венесуэла

сша

2026

