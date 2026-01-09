Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. "У американских компаний будет возможность восстановить и запустить энергетическую инфраструктуру, которая в конечном итоге увеличит добычу нефти до невиданного ранее в Венесуэле уровня", - заявил Трамп во время встречи с руководителями американских нефтяных компаний.
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
23:56 09.01.2026
 
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней

Дональд Трамп
Дональд Трамп
© РИА Новости . Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Американские компании получат возможность восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и увеличить добычу до невиданных уровней, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"У американских компаний будет возможность восстановить и запустить энергетическую инфраструктуру, которая в конечном итоге увеличит добычу нефти до невиданного ранее в Венесуэле уровня", - заявил Трамп во время встречи с руководителями американских нефтяных компаний.
Средства от продажи нефти частично вернутся в Венесуэлу, заявил Трамп
НефтьМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАДональд Трамп
 
 
