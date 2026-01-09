Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп

https://1prime.ru/20260109/ssha-866343343.html
Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов.
2026-01-09T23:59+0300
2026-01-09T23:59+0300
2026-01-09T23:59+0300
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. "Некоторым из вас, ребята, придется вкладывать сотни миллионов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
