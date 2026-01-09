https://1prime.ru/20260109/ssha-866343343.html

Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп

Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ

Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T23:59+0300

2026-01-09T23:59+0300

2026-01-09T23:59+0300

нефть

сша

венесуэла

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. "Некоторым из вас, ребята, придется вкладывать сотни миллионов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

https://1prime.ru/20260109/ssha-866343215.html

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, мировая экономика