Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/ssha-866343343.html
Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп
Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп - 09.01.2026, ПРАЙМ
Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T23:59+0300
2026-01-09T23:59+0300
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов. "Некоторым из вас, ребята, придется вкладывать сотни миллионов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
https://1prime.ru/20260109/ssha-866343215.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, мировая экономика
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Мировая экономика
23:59 09.01.2026
 
Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп

Трамп: компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил американским нефтяным компаниям, что им предстоит вложить в Венесуэлу сотни миллионов долларов.
"Некоторым из вас, ребята, придется вкладывать сотни миллионов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Трамп: США смогут увеличить добычу нефти в Венесуэле до невиданных уровней
Вчера, 23:56
 
НефтьСШАВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала