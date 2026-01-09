https://1prime.ru/20260109/svo-866317285.html
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО
Запад усугубляет положение киевских властей, так как откладывая прямые переговоры с Россией, способствует дальнейшей утрате Украиной территории, заявил... | 09.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Запад усугубляет положение киевских властей, так как откладывая прямые переговоры с Россией, способствует дальнейшей утрате Украиной территории, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в беседе на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно. Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. <…> И если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России", — отметил ученый.Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что неудачи на линии фронта должны мотивировать Киев к началу переговоров уже сейчас. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские войска несут потери и теряют свою боеспособность.Ранее президент Владимир Путин в интервью изданию India Today подчеркнул, что либо российские силы освободят контролируемые Киевом территории военным способом, либо украинские войска покинут их добровольно, прекратив убивать мирных жителей.
