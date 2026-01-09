Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260109/svo-866317285.html
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО - 09.01.2026, ПРАЙМ
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО
Запад усугубляет положение киевских властей, так как откладывая прямые переговоры с Россией, способствует дальнейшей утрате Украиной территории, заявил... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T04:48+0300
2026-01-09T04:49+0300
спецоперация на украине
россия
запад
дмитрий песков
нато
оон
василий небензя
киев
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Запад усугубляет положение киевских властей, так как откладывая прямые переговоры с Россией, способствует дальнейшей утрате Украиной территории, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в беседе на YouTube-канале Эндрю Наполитано."Решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно. Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. &lt;…&gt; И если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России", — отметил ученый.Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что неудачи на линии фронта должны мотивировать Киев к началу переговоров уже сейчас. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские войска несут потери и теряют свою боеспособность.Ранее президент Владимир Путин в интервью изданию India Today подчеркнул, что либо российские силы освободят контролируемые Киевом территории военным способом, либо украинские войска покинут их добровольно, прекратив убивать мирных жителей.
https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html
https://1prime.ru/20260107/ssha-866263983.html
запад
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, дмитрий песков, нато, оон, василий небензя, киев, украина, общество , владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, Дмитрий Песков, НАТО, ООН, Василий Небензя, Киев, УКРАИНА, Общество , Владимир Путин
04:48 09.01.2026 (обновлено: 04:49 09.01.2026)
 
"Никаких шансов": на Западе высказались о продвижении России в зоне СВО

Дизен: отказываясь от диалога с Россией, Запад лишает Украину территорий

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Запад усугубляет положение киевских властей, так как откладывая прямые переговоры с Россией, способствует дальнейшей утрате Украиной территории, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в беседе на YouTube-канале Эндрю Наполитано.
"Решение европейцев о том, что страны НАТО укрепятся на Украине совершенно бессмысленно. Нет абсолютно никаких шансов, что русские это примут. <…> И если у них не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России", — отметил ученый.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
Вчера, 07:34
Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что неудачи на линии фронта должны мотивировать Киев к началу переговоров уже сейчас. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские войска несут потери и теряют свою боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин в интервью изданию India Today подчеркнул, что либо российские силы освободят контролируемые Киевом территории военным способом, либо украинские войска покинут их добровольно, прекратив убивать мирных жителей.
Корабли Черноморского флота РФ
"Захудалое государство": в США жестко высказались о России и Черном море
7 января, 06:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДДмитрий ПесковНАТОООНВасилий НебензяКиевУКРАИНАОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала