Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260109/tramp-866318243.html
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть - 09.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть
Президент США Дональд Трамп утверждает, что с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружают нефть. | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T06:17+0300
2026-01-09T06:33+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
рф
гайана
дональд трамп
владимир путин
fox news
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866318243.jpg?1767929608
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружают нефть. "Нефть сейчас разгружают", - сообщил он в интервью Fox News. По его словам, решение о захвате танкера для него не было трудным. При этом он сказал, что не будет отвечать на вопрос, контактировал ли с российским лидером Владимиром Путиным после захвата танкера. "Я не хочу говорить этого", - сказал Трамп. В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
сша
рф
гайана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, рф, гайана, дональд трамп, владимир путин, fox news, оон, мид рф
Нефть, Энергетика, Экономика, США, РФ, ГАЙАНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Fox News, ООН, МИД РФ
06:17 09.01.2026 (обновлено: 06:33 09.01.2026)
 
Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть

Трамп заявил, что с захваченного танкера "Маринера" уже разгружают нефть

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружают нефть.
"Нефть сейчас разгружают", - сообщил он в интервью Fox News.
По его словам, решение о захвате танкера для него не было трудным.
При этом он сказал, что не будет отвечать на вопрос, контактировал ли с российским лидером Владимиром Путиным после захвата танкера. "Я не хочу говорить этого", - сказал Трамп.
В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.
Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права.
Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАРФГАЙАНАДональд ТрампВладимир ПутинFox NewsООНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала