Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть

Трамп заявил, что с танкера "Маринера" разгружают нефть

2026-01-09T06:17+0300

2026-01-09T06:17+0300

2026-01-09T06:33+0300

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что с захваченного американскими силами танкера "Маринера" уже разгружают нефть. "Нефть сейчас разгружают", - сообщил он в интервью Fox News. По его словам, решение о захвате танкера для него не было трудным. При этом он сказал, что не будет отвечать на вопрос, контактировал ли с российским лидером Владимиром Путиным после захвата танкера. "Я не хочу говорить этого", - сказал Трамп. В среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер "Маринера". Американские власти заявляют о нарушении судном санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Танкер Bella 1 начал коммерческий рейс под флагом Гайаны, но недалеко от Венесуэлы развернулся и ушел в Атлантический океан, не подчинившись требованиям корабля береговой охраны США следовать в американский порт. Затем 24 декабря 2025 года судно сменило название на "Маринера" и получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Минтранс России указывал, что оно было выдано на основании российского законодательства и норм международного права. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" произошла в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. МИД РФ заявил, что с учетом информации о наличии россиян в экипаже "Маринеры" требует от Соединенных Штатов достойно обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.

