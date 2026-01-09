https://1prime.ru/20260109/tramp-866318537.html

Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги

Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги - 09.01.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему пришлось потрудиться, чтобы добиться возвращения Киевом переданных его предшественником Джо Байденом денег, это | 09.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-09T06:29+0300

2026-01-09T06:29+0300

2026-01-09T06:32+0300

экономика

мировая экономика

сша

киев

украина

дональд трамп

джо байден

fox news

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866318537.jpg?1767929563

ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему пришлось потрудиться, чтобы добиться возвращения Киевом переданных его предшественником Джо Байденом денег, это будет обеспечено через сделку по редкоземельным металлам. "Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам. Я сказал: "Слушайте, если мы будем двигаться дальше, мы хотим редкоземельные металлы. Мы хотим получить наши деньги назад", - сказал Трамп в интервью Fox News. По его словам, он считает сделку с Украиной очень честной, при которой США вернут свои деньги. "Пришлось поработать, чтобы вернуть деньги назад", - подчеркнул президент США.

сша

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, киев, украина, дональд трамп, джо байден, fox news