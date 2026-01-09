Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги - 09.01.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, как США вернут отданные Байденом Киеву деньги
2026-01-09T06:29+0300
2026-01-09T06:32+0300
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему пришлось потрудиться, чтобы добиться возвращения Киевом переданных его предшественником Джо Байденом денег, это будет обеспечено через сделку по редкоземельным металлам. "Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам. Я сказал: "Слушайте, если мы будем двигаться дальше, мы хотим редкоземельные металлы. Мы хотим получить наши деньги назад", - сказал Трамп в интервью Fox News. По его словам, он считает сделку с Украиной очень честной, при которой США вернут свои деньги. "Пришлось поработать, чтобы вернуть деньги назад", - подчеркнул президент США.
06:29 09.01.2026 (обновлено: 06:32 09.01.2026)
 
ВАШИНГТОН, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему пришлось потрудиться, чтобы добиться возвращения Киевом переданных его предшественником Джо Байденом денег, это будет обеспечено через сделку по редкоземельным металлам.
"Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам. Я сказал: "Слушайте, если мы будем двигаться дальше, мы хотим редкоземельные металлы. Мы хотим получить наши деньги назад", - сказал Трамп в интервью Fox News.
По его словам, он считает сделку с Украиной очень честной, при которой США вернут свои деньги. "Пришлось поработать, чтобы вернуть деньги назад", - подчеркнул президент США.
 
