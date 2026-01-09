https://1prime.ru/20260109/tramp-866329025.html
Трамп: нефтяные компании вложат в Венесуэлу не менее ста миллиарда долларов
2026-01-09T13:04+0300
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Крупнейшие нефтяные компании вложат по меньшей мере 100 миллиардов долларов в Венесуэлу, заявил президент США Дональд Трамп. "По меньшей мере 100 миллиардов долларов будет инвестировано крупнейшими нефтяными компаниями, со всеми из которых я встречусь сегодня в Белом доме", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
