США и Венесуэла сотрудничают по нефтегазовой инфраструктуре, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры. | 09.01.2026, ПРАЙМ
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры. "США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры в гораздо большем масштабе, лучшем и более современном виде", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
