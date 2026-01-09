https://1prime.ru/20260109/tramp-866329144.html

США и Венесуэла сотрудничают по нефтегазовой инфраструктуре, заявил Трамп

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления нефтегазовой инфраструктуры. "США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в вопросах восстановления своей нефтегазовой инфраструктуры в гораздо большем масштабе, лучшем и более современном виде", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

