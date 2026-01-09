https://1prime.ru/20260109/udar-866339434.html

"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине

"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине - 09.01.2026, ПРАЙМ

"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине

Военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X выразил мнение, что западные государства должны учитывать предупреждение, которое Россия наглядно... | 09.01.2026

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X выразил мнение, что западные государства должны учитывать предупреждение, которое Россия наглядно продемонстрировала использованием "Орешника" против Украины. "Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия", — написал он. По мнению аналитика, в случае возможной эскалации конфликта страны НАТО будут "не в состоянии защититься от такой атаки".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и даже готова зафиксировать такие гарантии в письменной форме. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.

