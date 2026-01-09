Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине - 09.01.2026
Спецоперация на Украине
"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине
"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине
2026-01-09T21:46+0300
2026-01-09T21:46+0300
спецоперация на украине
украина
запад
киев
скотт риттер
владимир путин
виталий кличко
нато
ес
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X выразил мнение, что западные государства должны учитывать предупреждение, которое Россия наглядно продемонстрировала использованием "Орешника" против Украины. "Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия", — написал он. По мнению аналитика, в случае возможной эскалации конфликта страны НАТО будут "не в состоянии защититься от такой атаки".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и даже готова зафиксировать такие гарантии в письменной форме. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.
украина
запад
киев
украина, запад, киев, скотт риттер, владимир путин, виталий кличко, нато, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Виталий Кличко, НАТО, ЕС
"Будем надеяться". В США резко высказались об ударе "Орешником" по Украине

Риттер: Западу следует понять сигнал от РФ после удара "Орешником" по Украине

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X выразил мнение, что западные государства должны учитывать предупреждение, которое Россия наглядно продемонстрировала использованием "Орешника" против Украины.
"Будем надеяться, что Запад достаточно продвинут, чтобы понять тот посыл, который, судя по всему, передает Россия", — написал он.
По мнению аналитика, в случае возможной эскалации конфликта страны НАТО будут "не в состоянии защититься от такой атаки".
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и даже готова зафиксировать такие гарантии в письменной форме. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКиевСкотт РиттерВладимир ПутинВиталий КличкоНАТОЕС
 
 
