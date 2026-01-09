https://1prime.ru/20260109/ukraina-866317146.html

Посольство США в Киеве предупреждает о серьезном ударе по Украине

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Украине предупредила о возможной массированной атаке на страну в ближайшем будущем, указано на сайте посольства."Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", — отмечается в сообщении.Далее в уведомлении указывается, что угроза, как сообщается, охватывает все регионы Украины.В ответ на нападения ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские вооруженные силы систематически наносят удары по местам размещения личного состава, военной технике и наемников, а также по инфраструктурным объектам Украины: объектам энергетической, оборонной промышленности, системам военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые здания и социальные учреждения.

