Посольство США в Киеве предупреждает о серьезном ударе по Украине - 09.01.2026
Спецоперация на Украине
Посольство США в Киеве предупреждает о серьезном ударе по Украине
Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Украине предупредила о возможной массированной атаке на страну в ближайшем будущем. | 09.01.2026
2026-01-09T04:42+0300
2026-01-09T04:49+0300
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Украине предупредила о возможной массированной атаке на страну в ближайшем будущем, указано на сайте посольства."Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", — отмечается в сообщении.Далее в уведомлении указывается, что угроза, как сообщается, охватывает все регионы Украины.В ответ на нападения ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские вооруженные силы систематически наносят удары по местам размещения личного состава, военной технике и наемников, а также по инфраструктурным объектам Украины: объектам энергетической, оборонной промышленности, системам военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые здания и социальные учреждения.
Новости
04:42 09.01.2026 (обновлено: 04:49 09.01.2026)
 
Посольство США в Киеве предупреждает о серьезном ударе по Украине

Посольство США в Киеве заявило о вероятности крупной воздушной атаки

Украинский флаг, Киев - 09.01.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Украине предупредила о возможной массированной атаке на страну в ближайшем будущем, указано на сайте посольства.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", — отмечается в сообщении.
Российские военные в зоне спецоперации
"Приближается крах": на Западе рассказали, что хотят подать Путину
Вчера, 07:52
Далее в уведомлении указывается, что угроза, как сообщается, охватывает все регионы Украины.
В ответ на нападения ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские вооруженные силы систематически наносят удары по местам размещения личного состава, военной технике и наемников, а также по инфраструктурным объектам Украины: объектам энергетической, оборонной промышленности, системам военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не атакует жилые здания и социальные учреждения.
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер
"Капитуляция в Киеве": на Западе выложили неутешительные планы по СВО
Вчера, 07:34
 
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ, США, Киев
 
 
