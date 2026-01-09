"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
The Guardian: у Киева нет систем, способных перехватить российский "Орешник"
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Киев не имеет в распоряжении системы, которые могли бы противостоять атакам российских ракет "Орешник", передает The Guardian.
"У Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету", — говорится в статье.
Автор публикации также отметил, что лидер России Владимир Путин неоднократно подчеркивал "разрушительную мощь" комплекса "Орешник".
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
После российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" Владимир Зеленский снова потребовал от западных стран предоставить больше средств ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законными целями для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.