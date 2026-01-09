Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике" - 09.01.2026
"Перехватить ракету". В Британии сделали громкое заявление об "Орешнике"
Киев не имеет в распоряжении системы, которые могли бы противостоять атакам российских ракет "Орешник", передает The Guardian. | 09.01.2026
2026-01-09T20:02+0300
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Киев не имеет в распоряжении системы, которые могли бы противостоять атакам российских ракет "Орешник", передает The Guardian."У Украины нет систем противовоздушной обороны, способных перехватить эту ракету", — говорится в статье. Автор публикации также отметил, что лидер России Владимир Путин неоднократно подчеркивал "разрушительную мощь" комплекса "Орешник".В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.После российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" Владимир Зеленский снова потребовал от западных стран предоставить больше средств ПВО.Россия считает, что поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законными целями для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
The Guardian: у Киева нет систем, способных перехватить российский "Орешник"

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
© Соцсети
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Киев не имеет в распоряжении системы, которые могли бы противостоять атакам российских ракет "Орешник", передает The Guardian.
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
19:39
19:39
Автор публикации также отметил, что лидер России Владимир Путин неоднократно подчеркивал "разрушительную мощь" комплекса "Орешник".
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
После российских авиаударов и применения ракеты "Орешник" Владимир Зеленский снова потребовал от западных стран предоставить больше средств ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законными целями для России. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
17:28
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
17:28
 
Заголовок открываемого материала