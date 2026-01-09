https://1prime.ru/20260109/vsu-866337741.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали четыре человека
спецоперация на украине
общество
россия
белгородская область
всу
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автобус предприятия в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали четыре мирных жителя... В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения", - написал Гладков на платформе Max. Он уточнил, что пострадавших вывезли и доставили в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, для продолжения лечения они переведены в Валуйскую ЦРБ. В результате атаки дронов повреждены автомобили, частные дома и социальные объекты в Грайворонском, Шебекинском, Волоконовском, Белгородском, Краснояружском округах.
белгородская область
