Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона пострадали четыре человека - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260109/vsu-866337741.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаке дрона пострадали четыре человека - 09.01.2026, ПРАЙМ
В Белгородской области при атаке дрона пострадали четыре человека
Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автобус предприятия в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T20:44+0300
2026-01-09T20:44+0300
спецоперация на украине
общество
россия
белгородская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автобус предприятия в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали четыре мирных жителя... В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения", - написал Гладков на платформе Max. Он уточнил, что пострадавших вывезли и доставили в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, для продолжения лечения они переведены в Валуйскую ЦРБ. В результате атаки дронов повреждены автомобили, частные дома и социальные объекты в Грайворонском, Шебекинском, Волоконовском, Белгородском, Краснояружском округах.
https://1prime.ru/20260108/situatsiya-866314683.html
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_677146a085357fb2f1838bbb653c85e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, белгородская область, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Белгородская область, ВСУ
20:44 09.01.2026
 
В Белгородской области при атаке дрона пострадали четыре человека

Гладков: в Волоконовском округе при атаке дрона ВСУ на автобус пострадали четыре человека

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автобус предприятия в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали четыре мирных жителя... В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения", - написал Гладков на платформе Max.
Он уточнил, что пострадавших вывезли и доставили в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь, для продолжения лечения они переведены в Валуйскую ЦРБ. В результате атаки дронов повреждены автомобили, частные дома и социальные объекты в Грайворонском, Шебекинском, Волоконовском, Белгородском, Краснояружском округах.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Кровавые вожди". На Украине рассказали о происходящем в ВСУ
Вчера, 23:03
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯБелгородская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала