Wildberries назвал самые дешевые товары в 2025 году

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Женский ободок для волос и кабель USB стали самыми дешевыми товарами, проданным на Wildberries в прошедшем году - их стоимость составила 1 рубль, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. "Самыми дешевыми товарами из купленных на Wildberries в 2025 году стали женский ободок для волос за 1 рубль, приобретенный по такой цене в единственном экземпляре в Тверской области, а также кабель USB — за такую же стоимость в общей сложности было куплено 70 кабелей в более чем 10 регионах страны, включая Москву и Ленинградскую область", - сказали в компании. В число дешевых товаров вошел также корпус авторучки без стержня, такой товар трижды купили в Москве по цене 2 рубля за штуку. А за 4 рубля покупатель из Ивановской области приобрел на маркетплейсе крышку от банки - в прошлом году этот же товар был продан за 2 рубля в Курской области. В десятку самых дешевых товаров вошли также черный крупнолистовой чай с бергамотом по цене 4 рубля за пакетик, шеврон на липучке "Мы здесь проездом" по этой же стоимости, тканевые горшки для растений по 5 рублей, солевая батарейка за 8 рублей, кабель microUSB по 9 рублей, а также шариковая ручка - тоже за 9 рублей.

