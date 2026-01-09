"Наступить на Россию": на Западе рассказали о возможности введения войск
Подполковник Дэвис: Запад не может конкурировать с Россией в военной сфере
Бронетранспортер во время военных учений НАТО в Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Идеи о введении западных вооруженных сил на территорию Украины и возможной эскалации конфликта с Россией являются губительными как для Европы, так и для США, которые не обладают необходимыми ресурсами для такой акции, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Если мы введем войска в Украину, то это самоубийство для нас. <…> Какими бы хорошими мы ни считали наши войска, включая войска Соединенных Штатов, мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию. <…> Хорошо известно, что наш промышленный потенциал составляет примерно треть от того, что есть у России сейчас, и я говорю обо всем вместе", — рассказал военный.
По его мнению, принятая недавно декларация "коалиции желающих" о вводе объединенных западных сил в Украину — это чистой воды заблуждение, поскольку никто из членов "коалиции" на самом деле не готов к подобным шагам.
"Если мы не готовы воевать за Украину прямо сейчас и до этого не проявляли готовность уже четыре года, по какой логике мы захотим делать это в будущем? <…> Я просто не понимаю, почему даже правительства делают вид, что они отправят свои войска умирать за Украину, когда никто не готов это сделать?" — задался вопросом Дэвис.
Во вторник в Париже проходила встреча "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, в том числе создание многонациональных сил. По итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что участники договорились о размещении войск в постсоветской стране после достижения мира
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет считать любые иностранные войска на Украине законными военными целями. Президент также отметил, что даже после достижения соглашения о мире присутствие иностранных военных там не будет оправдано.