Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России - 09.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260109/zarplata-866329980.html
Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России
Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России - 09.01.2026, ПРАЙМ
Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России
Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября прошлого года составил 102 тысячи рублей, говорится в исследовании... | 09.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-09T14:00+0300
2026-01-09T14:00+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_139084bd57de7da81debfcce554bad09.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября прошлого года составил 102 тысячи рублей, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (есть в распоряжении РИА Новости). Максимальная зарплата, предлагаемая в вакансиях, у директора по стратегии – 600 тысяч рублей в месяц. Также в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии советника генерального директора и заместителя генерального директора по информационным технологиям – по 500 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 86 тысяч рублей в месяц. Немного выше этот показатель для технологов и инженеров-конструкторов – по 90 тысяч рублей, механиков – 110 тысяч рублей и геологов – 115,5 тысячи рублей. Уточняется, что медианная зарплата ниже всего при сменном графике – 63,5 тысячи рублей. При гибком графике показатель составляет 80 тысяч рублей, при полном дне – 86 тысяч рублей, при удаленной работе – 100 тысяч рублей в месяц. Выше всего медианная зарплата для вахтовиков – 140 тысяч рублей. Самая высокая медианная зарплата, как отмечают в "Киберии", – у руководителей отдела логистики – 240 тысяч рублей, операторов станков с числовым программным управлением – 204 тысячи рублей, прорабов и мастеров строительно-монтажных работ – 195 тысяч рублей в месяц. Также в пятерку вошли токарь, фрезеровщик и шлифовщик – 183 тысячи рублей, руководители проектов – 170 тысяч рублей в месяц.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865249960_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_dec8523b44d60e1978ec9e33ff764e9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Нефть
14:00 09.01.2026
 
Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России

Средняя зарплата в нефтегазовой отрасли составила 102 тысячи рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Нефтяная качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября прошлого года составил 102 тысячи рублей, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (есть в распоряжении РИА Новости).
Максимальная зарплата, предлагаемая в вакансиях, у директора по стратегии – 600 тысяч рублей в месяц. Также в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии советника генерального директора и заместителя генерального директора по информационным технологиям – по 500 тысяч рублей.
При этом медианная зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 86 тысяч рублей в месяц. Немного выше этот показатель для технологов и инженеров-конструкторов – по 90 тысяч рублей, механиков – 110 тысяч рублей и геологов – 115,5 тысячи рублей.
Уточняется, что медианная зарплата ниже всего при сменном графике – 63,5 тысячи рублей. При гибком графике показатель составляет 80 тысяч рублей, при полном дне – 86 тысяч рублей, при удаленной работе – 100 тысяч рублей в месяц. Выше всего медианная зарплата для вахтовиков – 140 тысяч рублей.
Самая высокая медианная зарплата, как отмечают в "Киберии", – у руководителей отдела логистики – 240 тысяч рублей, операторов станков с числовым программным управлением – 204 тысячи рублей, прорабов и мастеров строительно-монтажных работ – 195 тысяч рублей в месяц. Также в пятерку вошли токарь, фрезеровщик и шлифовщик – 183 тысячи рублей, руководители проектов – 170 тысяч рублей в месяц.
 
Нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала