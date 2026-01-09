Названа средняя зарплата в нефтегазовой отрасли России

https://1prime.ru/20260109/zarplata-866329980.html

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средняя месячная зарплата в нефтегазовой отрасли России в период с 1 января по 30 ноября прошлого года составил 102 тысячи рублей, говорится в исследовании экспертно-аналитической компании "Киберия" (есть в распоряжении РИА Новости). Максимальная зарплата, предлагаемая в вакансиях, у директора по стратегии – 600 тысяч рублей в месяц. Также в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии советника генерального директора и заместителя генерального директора по информационным технологиям – по 500 тысяч рублей. При этом медианная зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 86 тысяч рублей в месяц. Немного выше этот показатель для технологов и инженеров-конструкторов – по 90 тысяч рублей, механиков – 110 тысяч рублей и геологов – 115,5 тысячи рублей. Уточняется, что медианная зарплата ниже всего при сменном графике – 63,5 тысячи рублей. При гибком графике показатель составляет 80 тысяч рублей, при полном дне – 86 тысяч рублей, при удаленной работе – 100 тысяч рублей в месяц. Выше всего медианная зарплата для вахтовиков – 140 тысяч рублей. Самая высокая медианная зарплата, как отмечают в "Киберии", – у руководителей отдела логистики – 240 тысяч рублей, операторов станков с числовым программным управлением – 204 тысячи рублей, прорабов и мастеров строительно-монтажных работ – 195 тысяч рублей в месяц. Также в пятерку вошли токарь, фрезеровщик и шлифовщик – 183 тысячи рублей, руководители проектов – 170 тысяч рублей в месяц.

