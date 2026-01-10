Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов - 10.01.2026
В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов
В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов - 10.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов
Два рейса отменены, еще более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". | 10.01.2026, ПРАЙМ
КАЛИНИНГРАД, 10 янв - ПРАЙМ. Два рейса отменены, еще более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво". По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво", на 07.10 местного времени (08.10 мск) субботы, отменены два рейса в Москву. Всего на вылет и прилет задерживается 21 рейс. На вылет в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург задерживаются восемь рейсов. На прилет из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга задерживаются 13 рейсов.
2026
08:46 10.01.2026
 
В аэропорту Калининграда задерживаются более 20 рейсов

Два рейса отменены, более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
КАЛИНИНГРАД, 10 янв - ПРАЙМ. Два рейса отменены, еще более 20 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Храброво".
По данным онлайн-табло аэропорта "Храброво", на 07.10 местного времени (08.10 мск) субботы, отменены два рейса в Москву. Всего на вылет и прилет задерживается 21 рейс. На вылет в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург задерживаются восемь рейсов. На прилет из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Екатеринбурга задерживаются 13 рейсов.
 
