"Москва предупреждала". Во Франции унизили Макрона после слов об Украине

Гарантии безопасности, которые стремится дать Украине президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютно несостоятельны, передает французское издание AgoraVox. | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T21:57+0300

спецоперация на украине

украина

россия

франция

париж

эммануэль макрон

стив уиткофф

джаред кушнер

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Гарантии безопасности, которые стремится дать Украине президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютно несостоятельны, передает французское издание AgoraVox. "Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта "коалиция желающих" ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать Третью мировую войну. <…> Декларация "коалиции желающих" — опасная затея. Она закладывает основу для военного укрепления Украины путем отправки европейских солдат и вооружений. Вместо того чтобы двигаться по истинному пути к миру на Украине, эта коалиция вступает на путь прямого столкновения с Россией", — сообщается в материале.По словам автора публикации, "Москва с самого начала предупреждала, что не потерпит присутствия европейских солдат НАТО на Украине", о котором Макрон продолжает говорить", явно препятствуя достижению мирных договоренностей.Ранее СМИ сообщали, что Париж выразил готовность предоставить Киеву поддержку в виде шести-восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня. Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. В мероприятии также приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые планы по размещению сил стран НАТО на Украине для Москвы неприемлемы и могут привести к значительной эскалации конфликта. На заявления о возможности развертывания контингента стран-участниц альянса в министерстве смотрят как на провокацию для продолжения боевых действий.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

2026

