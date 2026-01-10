Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо"
Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо"
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Маршрут "Золотое кольцо" России будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей, сообщили журналистам в субботу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Золотому кольцу" исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца", - отметил Чернышенко, которого цитирует аппарат. Он также напомнил, что регионы, входящие в "Золотое кольцо", активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В частности, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются порядка 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. Кроме того, Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области получили единую субсидию на 2025–2027 годы. Обновленное "Золотое кольцо", помимо классических городов, охватит, например, такие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и многие другие.
16:35 10.01.2026
 
Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо"

Маршрут "Золотое кольцо" России будет увеличен на 49 населенных пунктов

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Маршрут "Золотое кольцо" России будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей, сообщили журналистам в субботу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Золотому кольцу" исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца", - отметил Чернышенко, которого цитирует аппарат.
Он также напомнил, что регионы, входящие в "Золотое кольцо", активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В частности, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются порядка 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. Кроме того, Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области получили единую субсидию на 2025–2027 годы.
Обновленное "Золотое кольцо", помимо классических городов, охватит, например, такие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и многие другие.
 
