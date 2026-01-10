https://1prime.ru/20260110/marshrut-866354318.html

Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо"

Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо" - 10.01.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал об увеличении маршрута "Золотое кольцо"

Маршрут "Золотое кольцо" России будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей, сообщили... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T16:35+0300

2026-01-10T16:35+0300

2026-01-10T16:35+0300

бизнес

россия

ярославская область

москва

ивановская область

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865118262_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_ec4e6e3952344117aedbece64ec4cccb.jpg

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Маршрут "Золотое кольцо" России будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей, сообщили журналистам в субботу в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "Золотому кольцу" исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной даты он получает дополнительное развитие и увеличивается на 49 населенных пунктов. Впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца", - отметил Чернышенко, которого цитирует аппарат. Он также напомнил, что регионы, входящие в "Золотое кольцо", активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В частности, благодаря программе льготного кредитования в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях реализуются порядка 60 инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. Кроме того, Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области получили единую субсидию на 2025–2027 годы. Обновленное "Золотое кольцо", помимо классических городов, охватит, например, такие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новогород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и многие другие.

ярославская область

москва

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ярославская область, москва, ивановская область, дмитрий чернышенко