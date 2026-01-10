https://1prime.ru/20260110/medvedev-866353222.html

Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе

Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине. "В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в соцсети Х, прикрепляя кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".

