https://1prime.ru/20260110/medvedev-866353222.html
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе - 10.01.2026, ПРАЙМ
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", в... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T14:29+0300
2026-01-10T14:29+0300
2026-01-10T14:29+0300
общество
украина
европа
рф
дмитрий медведев
эммануэль макрон
совбез
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине. "В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в соцсети Х, прикрепляя кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".
украина
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, европа, рф, дмитрий медведев, эммануэль макрон, совбез, нато
Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, РФ, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Совбез, НАТО
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" в качестве предупреждения европейским лидерам