Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе - 10.01.2026, ПРАЙМ
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе
2026-01-10T14:29+0300
общество
украина
европа
рф
дмитрий медведев
эммануэль макрон
совбез
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине. "В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в соцсети Х, прикрепляя кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".
14:29 10.01.2026
 
Медведев опубликовал кадры удара "Орешником" как предупреждение Европе

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры январского удара по западу Украины, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник", в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине.
"В конце концов, правящие европейские тупицы хотят войны в Европе. Тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет, "Микрон" (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) продолжает распространять эту жалкую чушь. Ну, тогда давайте посмотрим правде в глаза. Вот что вы получите", - написал Медведев в соцсети Х, прикрепляя кадры с камеры видеонаблюдения, где запечатлены удары "Орешником".
 
Заголовок открываемого материала