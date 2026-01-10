Более 700 пассажиров ожидают вылетов в Москву из Владивостока

https://1prime.ru/20260110/moskva-866345450.html

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Свыше 700 пассажиров ожидают вылетов в Москву из Владивостока, отложенных из-за позднего прибытия самолетов из столицы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. В Москве сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что выполнила 144 рейса на вылет и 134 рейса на прилет в аэропорт "Шереметьево" по состоянию на 21.00 мск пятницы в условиях сильного снегопада. Аэропорт "Шереметьево" предупреждал о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды. "Сегодня в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорту Владивосток отложены вылеты двух рейсов Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот", запланированных сегодня в 9.20 и 14.40 (02.20 и 07.40 мск - ред.). Расчетное время вылета - в 17.15 и 20.50 соответственно (10.15 и 13.50 мск - ред.). Отправления ожидают свыше 700 пассажиров", - говорится в сообщении. Кроме того, задержан до 22.00 (15.00 мск) вылет рейса Владивосток-Камрань авиакомпании "Аэрофлот", запланированный сегодня на 17.00 (10.00 мск). Вылета ожидают 283 пассажира. Все ожидающие проинформированы об изменении расписания вылетов, скопления граждан в аэропорту нет. Авиаперевозчики предоставляют пассажирам обязательные услуги. Приморская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле. На 10-11 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, на юге и востоке местами очень сильного снега. Прогнозируется налипание мокрого снега и гололёд, в отдельных районах метель при ветре 15-20 метров в секунду, на побережье порывами до 30 метров в секунду. Осадки во Владивостоке и ряде районов Приморья начались ранним утром субботы. В Приморье отменены внутренние авиарейсы.

