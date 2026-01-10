Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США - 10.01.2026
Спецоперация на Украине
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
Российские вооруженные силы, реагируя на атаки ВСУ на черноморские города, усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, что повлияло на экспорт зерна из... | 10.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы, реагируя на атаки ВСУ на черноморские города, усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, что повлияло на экспорт зерна из страны, сообщает Bloomberg. "Экспорт пшеницы с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков зерна, в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок. &lt;…&gt; Под ударом оказались порты в Одессе, включая Порт Южный", — говорится в публикации.По словам аналитика по исследованиям рынка CM Navigator Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре, особенно в районе Одессы, "снизили фактические возможности по погрузке зерна и привели к задержкам и переносу отгрузок".Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря о взрывах в Одессе. В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушные тревоги звучали в некоторых частях Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях. Взрывы были зафиксированы 1 января в нескольких украинских городах, включая Одессу. Минобороны России сообщило об атаке на энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса. В середине декабря российские вооруженные силы нанесли ответный удар по энергетическим объектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. Компания ДТЭК заявила о повреждении 20 электроподстанций в регионе. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
Спецоперация на Украине, Одесса, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ, Минобороны РФ
20:50 10.01.2026
 
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США

Bloomberg: экспорт зерна с Украины просел на фоне ответных ударов России по Одессе

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы, реагируя на атаки ВСУ на черноморские города, усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, что повлияло на экспорт зерна из страны, сообщает Bloomberg.
"Экспорт пшеницы с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков зерна, в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок. <…> Под ударом оказались порты в Одессе, включая Порт Южный", — говорится в публикации.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 19:39
По словам аналитика по исследованиям рынка CM Navigator Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре, особенно в районе Одессы, "снизили фактические возможности по погрузке зерна и привели к задержкам и переносу отгрузок".
Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря о взрывах в Одессе. В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушные тревоги звучали в некоторых частях Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
Кличко сделал заявление после удара "Орешником" по Украине
Вчера, 17:28
Взрывы были зафиксированы 1 января в нескольких украинских городах, включая Одессу. Минобороны России сообщило об атаке на энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.
В середине декабря российские вооруженные силы нанесли ответный удар по энергетическим объектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. Компания ДТЭК заявила о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
СМИ сообщили о переполохе на Украине из-за НАТО
14:51
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на Украине Одесса УКРАИНА Дмитрий Песков ВСУ Минобороны РФ
 
 
