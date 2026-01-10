"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
Bloomberg: экспорт зерна с Украины просел на фоне ответных ударов России по Одессе
© fotolia.com / Hellen SergeyevaПорт
Порт. Архивное фото
© fotolia.com / Hellen Sergeyeva
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы, реагируя на атаки ВСУ на черноморские города, усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, что повлияло на экспорт зерна из страны, сообщает Bloomberg.
По словам аналитика по исследованиям рынка CM Navigator Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре, особенно в районе Одессы, "снизили фактические возможности по погрузке зерна и привели к задержкам и переносу отгрузок".
Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря о взрывах в Одессе. В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушные тревоги звучали в некоторых частях Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
Взрывы были зафиксированы 1 января в нескольких украинских городах, включая Одессу. Минобороны России сообщило об атаке на энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.
В середине декабря российские вооруженные силы нанесли ответный удар по энергетическим объектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. Компания ДТЭК заявила о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>