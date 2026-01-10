https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html

"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США

"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США - 10.01.2026, ПРАЙМ

"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США

Российские вооруженные силы, реагируя на атаки ВСУ на черноморские города, усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, что повлияло на экспорт зерна из... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T20:50+0300

2026-01-10T20:50+0300

2026-01-10T20:50+0300

спецоперация на украине

одесса

украина

дмитрий песков

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77668/65/776686510_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5ab4e48b622a89848d4748e8dbd31aa9.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы, реагируя на атаки ВСУ на черноморские города, усилили удары по портовой инфраструктуре Украины, что повлияло на экспорт зерна из страны, сообщает Bloomberg. "Экспорт пшеницы с Украины, одного из крупнейших мировых поставщиков зерна, в декабре сократился почти на 25%: Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идет основной поток поставок. <…> Под ударом оказались порты в Одессе, включая Порт Южный", — говорится в публикации.По словам аналитика по исследованиям рынка CM Navigator Донатаса Янкаускаса, удары по портовой и логистической инфраструктуре, особенно в районе Одессы, "снизили фактические возможности по погрузке зерна и привели к задержкам и переносу отгрузок".Украинский "24 канал" сообщил 31 декабря о взрывах в Одессе. В соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушные тревоги звучали в некоторых частях Одесской области, а также в Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях. Взрывы были зафиксированы 1 января в нескольких украинских городах, включая Одессу. Минобороны России сообщило об атаке на энергетические объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса. В середине декабря российские вооруженные силы нанесли ответный удар по энергетическим объектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. Компания ДТЭК заявила о повреждении 20 электроподстанций в регионе. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html

https://1prime.ru/20260109/klichko-866332060.html

https://1prime.ru/20260110/nato-866353349.html

одесса

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одесса, украина, дмитрий песков, всу, минобороны рф