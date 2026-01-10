https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866356972.html

"Самое опасное". В ФРГ громко высказались об "Орешнике"

"Самое опасное". В ФРГ громко высказались об "Орешнике" - 10.01.2026, ПРАЙМ

"Самое опасное". В ФРГ громко высказались об "Орешнике"

Российский ракетный комплекс "Орешник" является одним из самых опасных вооружений в мире, заявил профессор международных отношений в Инсбрукском университете... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T22:56+0300

2026-01-10T22:56+0300

2026-01-10T22:56+0300

спецоперация на украине

украина

киев

владимир путин

виталий кличко

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Орешник" является одним из самых опасных вооружений в мире, заявил профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт изданию Bild."Это самое опасное оружие, которое (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин использовал в этом конфликте до сих пор, и одно из самых опасных в мире", — сказал он.Профессор добавил, что потенциальная опасность этого ракетного комплекса намного выше, поскольку "Орешник" развивает скорость более 12 тысяч км/ч, его "практически невозможно перехватить" системами ПВО и он может нести ядерные заряды.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.

https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html

https://1prime.ru/20260109/kallas-866340461.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, владимир путин, виталий кличко