"Самое опасное". В ФРГ громко высказались об "Орешнике"
"Самое опасное". В ФРГ громко высказались об "Орешнике"
спецоперация на украине
украина
киев
владимир путин
виталий кличко
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский ракетный комплекс "Орешник" является одним из самых опасных вооружений в мире, заявил профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт изданию Bild."Это самое опасное оружие, которое (президент России Владимир — Прим. ред.) Путин использовал в этом конфликте до сих пор, и одно из самых опасных в мире", — сказал он.Профессор добавил, что потенциальная опасность этого ракетного комплекса намного выше, поскольку "Орешник" развивает скорость более 12 тысяч км/ч, его "практически невозможно перехватить" системами ПВО и он может нести ядерные заряды.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.СМИ сообщали о сериях взрывов в Киеве и Львове. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах зафиксированы проблемы с электричеством.
украина
киев
