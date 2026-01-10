https://1prime.ru/20260110/primore-866345364.html
В Приморье отменили внутренние авиарейсы из-за сильного снега
В Приморье отменили внутренние авиарейсы из-за сильного снега
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Внутренние авиарейсы отменены в субботу в Приморье, где действует штормовое предупреждение из-за сильного снега, следует из данных онлайн-табло аэропорта Владивостока.
На 10-11 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега до 19 миллиметров за 12 часов, а на юге и востоке местами очень сильного снега в 20 миллиметров. Прогнозируется налипание мокрого снега и гололёд, в отдельных районах метель при ветре 15-20 метров в секунду, на побережье с порывами до 30 метров в секунду. Осадки во Владивостоке и ряде районов Приморья начались ранним утром субботы.
Как следует из онлайн-табло аэропорта Владивостока, в субботу отменены рейсы из Кавалерово и Пластуна, а также вылет самолетов в эти населенные пункты. Задержаны вылеты в Екатеринбург, вьетнамский Нячанг и два борта в Москву. Также задержано прибытие самолета из Петропавловска-Камчатского, Нячанга и двух рейсов из Москвы.
Аэропорт Владивостока сообщает, что работает штатно, и рекомендует выезжать туда заблаговременно, учитывая ситуацию на дорогах.
Минтранс Приморья сообщает, что с утра 10 января проезд на краевых трассах не ограничен.
