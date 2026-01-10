https://1prime.ru/20260110/rossiya-866357328.html

"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России

"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России - 10.01.2026, ПРАЙМ

"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, обсуждая планы Франции отправить военные силы на Украину, призвал французского президента Эммануэля Макрона к | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T23:12+0300

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, обсуждая планы Франции отправить военные силы на Украину, призвал французского президента Эммануэля Макрона к сотрудничеству с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для возобновления диалога с Россией. "Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности", — написал он в соцсети X.Мема добавил, что для мирного разрешения на Украине необходимо, чтобы европейские лидеры взяли курс на снижение напряженности. В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что Европе необходимо начать переговоры с Россией по украинскому вопросу и предложила назначить спецпосланника ЕС для помощи в урегулировании конфликта на Украине.Ранее СМИ сообщали, что Париж выразил готовность предоставить Киеву поддержку в виде шести-восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. В мероприятии также приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые планы по размещению сил стран НАТО на Украине для Москвы неприемлемы и могут привести к значительной эскалации конфликта. На заявления о возможности развертывания контингента стран-участниц альянса в министерстве смотрят как на провокацию для продолжения боевых действий.

