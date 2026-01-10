Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России - 10.01.2026
Спецоперация на Украине
"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России
"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России - 10.01.2026, ПРАЙМ
"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, обсуждая планы Франции отправить военные силы на Украину, призвал французского президента Эммануэля Макрона к | 10.01.2026
2026-01-10T23:12+0300
2026-01-10T23:12+0300
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, обсуждая планы Франции отправить военные силы на Украину, призвал французского президента Эммануэля Макрона к сотрудничеству с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для возобновления диалога с Россией. "Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности", — написал он в соцсети X.Мема добавил, что для мирного разрешения на Украине необходимо, чтобы европейские лидеры взяли курс на снижение напряженности. В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что Европе необходимо начать переговоры с Россией по украинскому вопросу и предложила назначить спецпосланника ЕС для помощи в урегулировании конфликта на Украине.Ранее СМИ сообщали, что Париж выразил готовность предоставить Киеву поддержку в виде шести-восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. В мероприятии также приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые планы по размещению сил стран НАТО на Украине для Москвы неприемлемы и могут привести к значительной эскалации конфликта. На заявления о возможности развертывания контингента стран-участниц альянса в министерстве смотрят как на провокацию для продолжения боевых действий.
23:12 10.01.2026
 
"Не потерпит": в Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России

Мема посоветовал Макрону объединиться с Мелони для восстановления диалога с РФ

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема, обсуждая планы Франции отправить военные силы на Украину, призвал французского президента Эммануэля Макрона к сотрудничеству с премьер-министром Италии Джорджей Мелони для возобновления диалога с Россией.
"Присутствие западных войск на Украине является одной из главных причин конфликта с Россией. Ни при каких обстоятельствах Россия не потерпит размещения войск НАТО. Мой искренний совет Макрону — объединить усилия с Мелони, чтобы преодолеть многолетнюю политическую несостоятельность ЕС, восстановить диалог с Россией и избежать роста напряженности", — написал он в соцсети X.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
Вчера, 20:50
Мема добавил, что для мирного разрешения на Украине необходимо, чтобы европейские лидеры взяли курс на снижение напряженности.
В пятницу премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что Европе необходимо начать переговоры с Россией по украинскому вопросу и предложила назначить спецпосланника ЕС для помощи в урегулировании конфликта на Украине.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции унизили Макрона после слов об Украине
Вчера, 21:57
Ранее СМИ сообщали, что Париж выразил готовность предоставить Киеву поддержку в виде шести-восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.
Во вторник в Париже состоялась встреча лидеров "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, так называемые гарантии безопасности для Украины и создание многонациональных сил. В мероприятии также приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые планы по размещению сил стран НАТО на Украине для Москвы неприемлемы и могут привести к значительной эскалации конфликта. На заявления о возможности развертывания контингента стран-участниц альянса в министерстве смотрят как на провокацию для продолжения боевых действий.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
9 января, 19:39
 
Спецоперация на Украине
 
 
