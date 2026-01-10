Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю

https://1prime.ru/20260110/tramp-866343588.html
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю.
"Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет, там (в Венесуэле - ред.) или в Соединенных Штатах. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу", - сказал Трамп во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.
"Им (КНР - ред.) действительно нужно много нефти, и мы открыты для бизнеса в Соединенных Штатах, и мы открыты для бизнеса в Венесуэле", - подчеркнул он.
