Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти - 10.01.2026
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина США, от ареста или иных судебных процедур, сообщает Белый дом. "Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе. При этом отмечается, что данные средства являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранящейся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.
23:00 10.01.2026
 
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина США, от ареста или иных судебных процедур, сообщает Белый дом.
"Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе.
При этом отмечается, что данные средства являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранящейся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.
Компании из США вложат в Венесуэлу сотни миллионов долларов, заявил Трамп
