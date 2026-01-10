https://1prime.ru/20260110/venesuela-866357113.html
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти - 10.01.2026, ПРАЙМ
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина... | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T23:00+0300
2026-01-10T23:00+0300
2026-01-10T23:00+0300
экономика
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_0:45:2947:1703_1920x0_80_0_0_9d0b7bc177141b98158eb70a82b74684.jpg
ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина США, от ареста или иных судебных процедур, сообщает Белый дом. "Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе. При этом отмечается, что данные средства являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранящейся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.
https://1prime.ru/20260109/ssha-866343343.html
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_5bd2809f2c563644a44cfca470877fd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла, дональд трамп
Экономика, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти
Трамп распорядился ввести режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти