https://1prime.ru/20260110/venesuela-866357113.html

Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти

Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти - 10.01.2026, ПРАЙМ

Трамп ввел режим ЧП для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина... | 10.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-10T23:00+0300

2026-01-10T23:00+0300

2026-01-10T23:00+0300

экономика

нефть

сша

венесуэла

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83025/10/830251047_0:45:2947:1703_1920x0_80_0_0_9d0b7bc177141b98158eb70a82b74684.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайного положения для защиты доходов от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах минфина США, от ареста или иных судебных процедур, сообщает Белый дом. "Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в целях защиты нефтяных доходов Венесуэлы, находящихся на счетах министерства финансов США, от ареста или судебного разбирательства, обеспечив сохранность этих средств для достижения целей внешней политики США", - говорится в документе. При этом отмечается, что данные средства являются "суверенной собственностью Венесуэлы", но хранящейся в США для правительственных и дипломатических целей, и не являются предметом частных претензий.

https://1prime.ru/20260109/ssha-866343343.html

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, венесуэла, дональд трамп