Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам

Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам

2026-01-10T05:16+0300

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Госавтоинспекция из-за снегопада временно запретила въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. На 10-11 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, на юге и востоке местами очень сильного снега и ветра порывами до 30 метров в секунду. Осадки во Владивостоке и ряде районов Приморья начались ранним утром субботы. В регионе отменены внутренние авиарейсы. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на текущий момент введены временные ограничения на въезд и движение большегрузного транспорта по территории города Владивостока", - говорится в сообщении. Движение по региональным и федеральным трассам в Приморье осуществляется в штатном режиме.

