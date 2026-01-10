Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам - 10.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260110/vladivostok-866346024.html
Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам
Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам - 10.01.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам
Госавтоинспекция из-за снегопада временно запретила въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. | 10.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-10T05:16+0300
2026-01-10T05:16+0300
бизнес
экономика
приморье
владивосток
рф
умвд
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866346024.jpg?1768011416
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Госавтоинспекция из-за снегопада временно запретила въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. На 10-11 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, на юге и востоке местами очень сильного снега и ветра порывами до 30 метров в секунду. Осадки во Владивостоке и ряде районов Приморья начались ранним утром субботы. В регионе отменены внутренние авиарейсы. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на текущий момент введены временные ограничения на въезд и движение большегрузного транспорта по территории города Владивостока", - говорится в сообщении. Движение по региональным и федеральным трассам в Приморье осуществляется в штатном режиме.
приморье
владивосток
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморье, владивосток, рф, умвд, мвд
Бизнес, Экономика, Приморье, Владивосток, РФ, УМВД, МВД
05:16 10.01.2026
 
Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам

Госавтоинспекция временно запретила въезд во Владивосток и движение большегрузов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Госавтоинспекция из-за снегопада временно запретила въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
На 10-11 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, на юге и востоке местами очень сильного снега и ветра порывами до 30 метров в секунду. Осадки во Владивостоке и ряде районов Приморья начались ранним утром субботы. В регионе отменены внутренние авиарейсы.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на текущий момент введены временные ограничения на въезд и движение большегрузного транспорта по территории города Владивостока", - говорится в сообщении.
Движение по региональным и федеральным трассам в Приморье осуществляется в штатном режиме.
 
ЭкономикаБизнесПриморьеВладивостокРФУМВДМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала