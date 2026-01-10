https://1prime.ru/20260110/vladivostok-866346024.html
Во Владивостоке из-за снегопада временно запретили въезд большегрузам
2026-01-10T05:16+0300
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – ПРАЙМ. Госавтоинспекция из-за снегопада временно запретила въезд во Владивосток и движение по городу большегрузов, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
На 10-11 января в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега, на юге и востоке местами очень сильного снега и ветра порывами до 30 метров в секунду. Осадки во Владивостоке и ряде районов Приморья начались ранним утром субботы. В регионе отменены внутренние авиарейсы.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на текущий момент введены временные ограничения на въезд и движение большегрузного транспорта по территории города Владивостока", - говорится в сообщении.
Движение по региональным и федеральным трассам в Приморье осуществляется в штатном режиме.
